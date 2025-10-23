Arsenal zamyka drzwi przed transferem gwiazdy. Mikel Arteta zdecydował

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Mikel Arteta chce zatrzymać Gabriela Martinelliego

Arsenal podczas letniego okna transferowego znacząco wzmocnił swoją kadrę, wydając gigantyczne kwoty przede wszystkim na nowych skrzydłowych i napastników. Do klubu dołączyli m.in. Noni Madueke z Chelsea, Eberechi Eze z Crystal Palace oraz Viktor Gyokeres ze Sportingu Lizbona. W związku z tym przyszłość Gabriela Martinelliego na Emirates Stadium mogła budzić wątpliwości.

Początkowo Brazylijczyk nie był widoczny w wyjściowym składzie Kanonierów. Jednak 24-latek udowodnił, że potrafi odnaleźć się w zmienionej sytuacji. W tym sezonie Martinelli zdobył już cztery bramki i zanotował jedną asystę w 11 meczach.

Mikel Arteta jest pod wrażeniem postawy Brazylijczyka, który doskonale rozumie swoją rolę w zespole i wie, jaką odpowiedzialność musi ponosić w kluczowych momentach. Skrzydłowy powrócił do wyjściowego składu na mecz Ligi Mistrzów przeciwko Atletico Madryt (4:0) i wpisał się na listę strzelców.

Według serwisu „TEAMtalk”, Arsenal zimą nie będzie rozważał żadnych ofert za Martinelliego. Niedawno pojawiły się doniesienia o zainteresowaniu ze strony Bayernu Monachium. Gabriel Martinelli trafił do Kanonierów w 2019 roku za około 7 mln euro z brazylijskiego klubu Ituano. Serwis Transfermarkt.de de wycenia skrzydłowego na 45 milionów euro. Jego kontrakt na Emirates Stadium obowiązuje do końca czerwca 2027 roku.