Arsenal zamyka drzwi przed transferem gwiazdy. Mikel Arteta zdecydował

18:35, 23. października 2025
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  TEAMtalk

Arsenal nie planuje sprzedaży Gabriela Martinelliego - donosi serwis "TEAMtalk". Mikel Arteta jest zachwycony postawą Brazylijczyka w tym sezonie.

Mikel Arteta
Obserwuj nas w
Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Mikel Arteta chce zatrzymać Gabriela Martinelliego

Arsenal podczas letniego okna transferowego znacząco wzmocnił swoją kadrę, wydając gigantyczne kwoty przede wszystkim na nowych skrzydłowych i napastników. Do klubu dołączyli m.in. Noni Madueke z Chelsea, Eberechi Eze z Crystal Palace oraz Viktor Gyokeres ze Sportingu Lizbona. W związku z tym przyszłość Gabriela Martinelliego na Emirates Stadium mogła budzić wątpliwości.

Początkowo Brazylijczyk nie był widoczny w wyjściowym składzie Kanonierów. Jednak 24-latek udowodnił, że potrafi odnaleźć się w zmienionej sytuacji. W tym sezonie Martinelli zdobył już cztery bramki i zanotował jedną asystę w 11 meczach.

Mikel Arteta jest pod wrażeniem postawy Brazylijczyka, który doskonale rozumie swoją rolę w zespole i wie, jaką odpowiedzialność musi ponosić w kluczowych momentach. Skrzydłowy powrócił do wyjściowego składu na mecz Ligi Mistrzów przeciwko Atletico Madryt (4:0) i wpisał się na listę strzelców.

Według serwisu „TEAMtalk”, Arsenal zimą nie będzie rozważał żadnych ofert za Martinelliego. Niedawno pojawiły się doniesienia o zainteresowaniu ze strony Bayernu Monachium. Gabriel Martinelli trafił do Kanonierów w 2019 roku za około 7 mln euro z brazylijskiego klubu Ituano. Serwis Transfermarkt.de de wycenia skrzydłowego na 45 milionów euro. Jego kontrakt na Emirates Stadium obowiązuje do końca czerwca 2027 roku.

POLECAMY TAKŻE

Nico Paz
Nico Paz wybierze Premier League? Real może obejść się smakiem
Ruben Amorim
Ma tatuaż Arsenalu na ramieniu, może trafić do Man United
Mikel Arteta
Arsenal chce gwiazdę Barcelony. Gigant szykuje głośny transfer