Arsenal może stracić swoją gwiazdę. Gigant poluje na skrzydłowego

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Bayern Monachium nie rezygnuje z Gabriela Martinelliego

Arsenal świetnie rozpoczął sezon 2025/26, a głównym celem drużyny Mikela Artety pozostaje długo wyczekiwane mistrzostwo Anglii. Letni transfer Eberechiego Eze z Crystal Palace dodatkowo podniósł poziom rywalizacji o miejsce na lewym skrzydle, gdzie konkurują także Leandro Trossard i Noni Madueke. W tej sytuacji pozycja Gabriela Martinellego stała się bardziej skomplikowana.

Co ciekawe, Bayern Monachium próbował tego lata wykorzystać tę niepewność i był gotów zaoferować za Brazylijczyka 30–35 mln euro. Arsenal jednak natychmiast odrzucił propozycję, dając jasno do zrozumienia, że nie ma tematu rozmów. Mimo to nazwisko Martinellego nadal znajduje się w notesach działaczy bawarskiego giganta.

24-letni skrzydłowy ma ważny kontrakt do czerwca 2027 roku, a w klubie liczą, że obecny sezon pozwoli ocenić jego przyszłość na Emirates Stadium. Sam zawodnik podkreśla, że jest gotów walczyć o miejsce w składzie, a swoją wartość udowadnia także w roli zmiennika. Trafił już do siatki w meczach przeciwko Manchesterowi City (1:1) w Premier League oraz Athletikowi Bilbao w Lidze Mistrzów.

Martinelli dołączył do Kanonierów w 2019 roku za około 7 mln euro. W sumie Brazylijczyk w klubie z półchorego Londynu strzelił 53 gole w 231 spotkaniach. W narodowej kadrze rozegrał 19 meczów i uzbierał dwa trafienia.