Arsenal szykuje hit transferowy! Gwiazda Serie A na celowniku

Arsenal ma ambitne plany transferowe. Kanonierzy zamierzają sięgnąć bowiem po głośne wzmocnienie. Na ich celowniku znalazł się Scott McTominay z SSC Napoli - donosi "TEAMtalk".

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Scott McTominay wzbudził zainteresowanie Arsenalu

Arsenal jest na dobrej drodze, aby zdobyć upragniony tytuł mistrza Premier League. Kanonierzy są zespołem, który jeszcze nie miał gorszej formy ligowej. Podopieczni Mikela Artety obecnie zasiadają na fotelu lidera. Po 11. kolejkach mają cztery punkty przewagi nad Manchesterem City. Londyńczycy zatem są główny faworytem do sięgnięcia po najważniejsze angielskie trofeum.

Z informacji przekazanych przez „TEAMtalk” dowiadujemy się, że Arsenal może wkrótce przeprowadzić niezwykle głośny transfer. A chodzi o wychowanka Manchesteru United. W kręgu zainteresowań Kanonierów znalazł się bowiem Scott McTominay z SSC Napoli. Szkot od miesięcy jest w znakomitej dyspozycji, co nie umknęło uwadze londyńczykom.

Arsenal jest zespołem, który kontaktował się już z obozem Scott McTominaya. Sprowadzenie szkockiego pomocnika będzie jednak trudnym zadaniem. Wychowanek Czerwonych Diabłów skupia się wyłącznie na grze w SSC Napoli i nie myśli o możliwej przeprowadzce. Kanonierzy zatem będą musieli się ostro wysilić, aby sprowadzić 28-latka.

Scott McTominay w trwającej kampanii rozegrał 14 spotkań w koszulce SSC Napoli. Reprezentant Szkocji zdołał czterokrotnie wpisać się na listę strzelców. Zawodnik Azzurrich może się pochwalić też jedną asystą.