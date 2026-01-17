Arsenal może wkrótce wydać ponad 100 milionów funtów na dwójkę defensorów. Na celowniku zespołu z Londynu znaleźli się Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt) oraz Ousmane Diomande (Sporting Lizbona) - donosi "Daily Briefing".

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Ousmane Diomande i Nathaniel Brown na radarze Arsenalu

Arsenal pewnym krokiem zmierza po mistrzostwo Premier League. W sobotę Kanonierzy powiększyli przewagę w tabeli nad Manchesterem City. Różnica między zespołami wynosi już siedem punktów. Podopieczni Mikela Artety jednak nie mogą być z siebie zadowoleni po ostatnim występie, ponieważ bezbramkowo zremisowali z Nottingham Forest.

Tymczasem z obozu Arsenalu napływają do nas bardzo ciekawe wieści transferowe. Serwis „Daily Briefing” przekazuje, że Kanonierzy szykują zmiany w defensywie, chcąc pozyskać dwóch zawodników. W kręgu zainteresowań The Gunners znaleźli się Ousmane Diomande ze Sportingu Lizbona, a także Nathaniel Brown, który na co dzień reprezentuje barwy Eintrachtu Frankfurt.

Arsenal, jeśli zdecyduje się pozyskać obu zawodników, będzie musiał sięgnąć głęboko do portfela. Klauzula odstępnego w umowie Ousmane Diomande ze Sportingiem Lizbona wynosi aż 70 milionów funtów. Nathaniel Brown natomiast wyceniany jest na 50 milionów funtów. To daje łącznie aż 120 milionów funtów.

Arsenal już we wtorek wróci do gry w Lidze Mistrzów. Tego dnia podopieczni Mikela Artety zmierzą się z Interem Mediolan. Spotkanie będzie rozgrywane na Stadio Giuseppe Meazza.