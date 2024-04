Arsenal w tym sezonie walczy o mistrzostwo Premier League, rywalizując o to z Liverpoolem i Manchesterem City. Football Insider przekazał natomiast ciekawe wieści na temat Thomasa Parteya.

Thomas Partey może rozstać się z Arsenalem

Arsenal według najnowszych doniesień może niebawem pożegnać się z Thomasem Parteyem. Taka sytuacja może mieć miejsce po zakończeniu sezonu. Według medialnych wieści klub z Londynu jest gotowy sprzedać piłkarza, jeśli pojawi się chętny, który wyłoży za 30-latka mniej więcej 20-25 milionów funtów (35-40 milionów euro.

Partey pomimo tego, jak ważny jest dla Arsenalu od momentu, gdy trafił do tej ekipy z Atletico Madryt, to nie można zapominać, że w tej kampanii zawodnik zmagał się z kontuzjami. Tym samym jego przyszłość w klubie jest bardzo niepewna. Football Insider przekonuje, że sternicy Kanonierów mogą rozważyć transfer z udziałem tego gracza. Po rozstaniu z Parteyem przedstawiciel Premier League będzie mógł przemyśleć temat pozyskania nowego środkowego pomocnika. Jednym z kandydatów do gry w Arsenalu jest Martín Zubimendi z Realu Sociedad.

Chętnych na transfer nie powinno brakować

Spekulacje na temat możliwego odejścia reprezentanta Ghany pojawiają się od miesięcy i prawdopodobnie w nadchodzącym oknie transferowym będzie nim zainteresowanych kilka klubów. Arsenal może mieć natomiast latem jedną z ostatnich szans na to, aby sprzedać Parteya za niezłe pieniądze.

W tej kampanii defensywny pomocnik wystąpił łącznie w 12 spotkaniach, w tym 10 w lidze angielskiej. Rynkowa wartość zawodnika wynosi 20 milionów euro.

