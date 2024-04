Manchester United przystąpi do licytacji za 120 milionów euro

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru United

Jamal Musiala priorytetem dla Manchesteru United

Manchester United ma zamiar w trakcie najbliższej letniej sesji transferowej zrobić wszystko, aby wrócić do gry o najwyższe cele. Tym samym realny scenariusz zakłada solidne wzmocnienia drużyny. Serwis Fichajes.net przekonuje, że Jamal Musiala może dołączyć do klubu z Old Trafford.

Zawodnik na brak zainteresowanie nie może narzekać. Już wcześniej pojawiły się spekulacje, że Manchester City, Paris Saint-Germain i Real Madryt chcą zawodnika. Fakt, że Musiala ma umowę do końca czerwca 2026 roku, tylko podsyca spekulacje.

Duże wyzwanie dla Czerwonych Diabłów

Hiszpańskie źródło podaje natomiast, że młody talent nie będzie tani dla potencjalnego nowego pracodawcy. Jego transfer może kosztować nawet 120 milionów euro. Taki stan rzeczy sprawia, że działacze Man Utd muszą liczyć się z dużym wyzwaniem, chcąc pozyskać zawodnika. Tym bardziej że angielski klub planuje też wzmocnić się na innych pozycjach.

Na dzisiaj wydaje się, że lepszym kapitałem finansowym dysponuje klub z Etihad Stadium. Manchester City może okazać się głównym rywalem dla Man Utd w kontekście wyścigu o podpis Musiali pod kontraktem. Szczególnie że z klubem może pożegnać się Bernardo Silva, co może mieć wpływ na decyzję sterników Obywateli i poszukiwaniu nowego pomocnika.

