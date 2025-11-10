Arsenal szykuje transfer napastnika. Mikel Arteta chce zawodnika z La Liga

Arsenal zwrócił uwagę na bramkostrzelnego napastnika. Według "GiveMeSport", Kar Etta Eyong z Levante znajduje się w kręgu zainteresowań aktualnego lidera Premier League.

MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Karl Etta Eyong łączony z Arsenalem

Arsenal imponuje w tym sezonie formą zarówno w Premier League, jak i w Lidze Mistrzów. Kanonierzy jednak nie uniknęli potknięcia w ostatniej kolejce ligi angielskiej, gdy na Stadium of Light zostali zatrzymani przez rewelacyjny Sunderland. Gospodarze zremisowali z londyńczykami (2:2), a wyrównującego gola w 94. minucie strzelił Holender Brian Brobbey.

Tymczasem w Hiszpanii błyszczy jeden z najbardziej obiecujących napastników. Karl Etta Eyong rozgrywa świetny sezon w barwach Levante. W 12 występach zdobył sześć bramek i zanotował trzy asysty. W La Liga wyżej w klasyfikacji strzelców znajdują się Robert Lewandowski z Barcelony, Julian Alvarez z Atletico Madryt i Kylian Mbappe z Realu Madryt.

Co ciekawe, 22-letni Kameruńczyk już teraz znajduje się na radarach Dumy Katalonii i Królewskich. Jak informuje „GiveMeSport”, do wyścigu o snajpera zamierza włączyć się także Arsenal. W linii ataku Mikel Arteta ma do dyspozycji Viktora Gyokeresa, którego latem pozyskano ze Sportingu Lizbona

Eyong dołączył do Levante we wrześniu, przenosząc się z Villarreal za zaledwie trzy miliony euro. Jego dynamiczny rozwój sprawił, że stał się jednym z filarów drużyny. Napastnik posiada kontrakt ważny do czerwca 2029 roku, a jego wszechstronność już teraz budzi zachwyt skautów w całej Europie.

Mobilność, siła fizyczna, gra kombinacyjna i świetne poruszanie się po boisku sprawiają, że Eyong może występować zarówno jako klasyczna „dziewiątka”, jak i cofnięty napastnik. W październiku utalentowany snajper zadebiutował również w reprezentacji Kamerunu. Jego wartość rośnie z tygodnia na tydzień, a obecnie serwis Transfermarkt.de wycenia zawodnika urodzonego w Douala na 20 milionów euro.