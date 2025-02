Arsenal sprzeda duet kluczowych graczy. Konieczna przebudowa

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Arsenal gotowy pozbyć się dwóch napastników

Arsenal nie zrezygnował z walki o mistrzostwo Anglii, jednak wydaje się, że i w tym sezonie Kanonierzy będą musieli zadowolić się srebrnymi medalami. W tej chwili przewaga Liverpoolu wynosi aż 11 punktów. Wprawdzie The Reds rozegrali o jedno spotkanie więcej, ale nawet w przypadku ewentualnego zwycięstwa londyńczyków ich strata do lidera nadal będzie spora. Na The Emirates powoli zaczynają myśleć o kolejnym sezonie.

Jednym z warunków koniecznych skutecznej rywalizacji o tytuł ma być letnia przebudowa kadry. W tym celu stołeczna ekipa będzie musiała pozbyć się niektórych zawodników. Pieniądze uzyskane z ich sprzedaży zostaną przeznaczone na wzmacniania. Mirror Football przekonuje, że na liście transferowe znaleźli się przynajmniej dwaj ważni piłkarze. To Leandro Trossard i Gabriel Martinelli.

Belg i Brazylijczyk nie mogą być pewni pozostania w Londynie na kolejny sezon. Arsenal zamierza wysłuchać ofert za obu ofensywnych graczy. Zainteresowanie sprowadzeniem wspomnianych zawodników mają wyrażać ekipy z Arabii Saudyjskiej. Aktualnie portal Transfermarkt wycenia 30-letniego Trossarda na 30 milionów euro, natomiast 23-letniego Martinellego na 55 mln.