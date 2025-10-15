Arsenal skreślił napastnika. Gigant czeka na oferty

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Gabriel Jesus coraz bliżej odejścia z Arsenalu

Arsenal latem wzmocnił linię ataku, pozyskując Viktora Gyokeresa ze Sportingu Lizbona. Szwed ma być główną strzelbą Kanonierów w tym sezonie i już zdobył trzy bramki, jednak wciąż marnuje wiele dogodnych okazji. Tymczasem od kilku miesięcy kontuzjowany pozostaje Gabriel Jesus, a jego przyszłość na Emirates Stadium stoi pod znakiem zapytania.

Jak informuje „ESPN Brasil”, klub z północnego Londynu jest gotów wysłuchać ofert za 28-letniego Brazylijczyka już w styczniowym oknie transferowym. Od niemal roku Jesus jest łączony z potencjalnym powrotem do ojczyzny, a wśród zainteresowanych zespołów wymienia się przede wszystkim Flamengo.

Problemem może jednak okazać się cena za Brazylijczyka. Arsenal oczekuje za swojego zawodnika kwoty, która przekracza możliwości finansowe brazylijskich klubów. Niewykluczone więc, że jeśli napastnik zdecyduje się na zmianę otoczenia, jego kolejnym kierunkiem pozostanie Europa.

Jesus, który ma za sobą udane sezony w Premier League w barwach zarówno Manchesteru City, jak i Arsenalu, wciąż cieszy się dobrą opinią. Jego wszechstronność sprawia, że pozostaje atrakcyjnym celem dla wielu klubów poszukujących doświadczonego i uniwersalnego zawodnika.

Kontrakt Brazylijczyka obowiązuje do czerwca 2027 roku. Ostatni raz pojawił się na boisku w styczniu 2025 roku w meczu z Manchesterem United, kiedy doznał poważnej kontuzji kolana. Według doniesień, napastnik ma wrócić do gry na początku drugiej części sezonu, lecz jego przyszłość w północnym Londynie pozostaje niepewna.