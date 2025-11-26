Arsenal zamierza wkrótce przewietrzyć szatnię. Jednym z piłkarzy, który może opuścić klub jest Gabriel Jesus. Kanonierzy nie wiążą przyszłości z brazylijskim napastnikiem - informuje "Football Insider".

Arsenal znajduje się w dobrej dyspozycji od początku sezonu. Podopieczni Mikela Artety zasiada na fotelu lidera Premier League i są murowanym faworytem do wygrania rozgrywek. Władze klubu natomiast celują jeszcze w sukcesie na arenie międzynarodowej, przez co mają świadomość, że ich kadra nie jest wystarczająco dobra. Kanonierzy zatem myślą zarówno nad transferami wychodzącymi jak i przychodzącymi.

Z informacji przekazanych przez serwis „Football Insider” dowiadujemy się, że Arsenal planuje już pierwsze ruchy. Jak się okazuje, klub nie zamierza kontynuować współpracy z Gabrielem Jesusem. Brazylijczyk znajduje się na wylocie, a Kanonierzy planują spieniężyć jego odejście już w styczniowym okienku transferowym. Sam Mikel Arteta nie widzi miejsca w drużynie dla reprezentanta Canarinhos.

Gabriel Jesus jak najbardziej powinien rozważyć rozstanie z Arsenalem. Mistrzostwa świata zbliżają się wielkimi krokami, a celem zawodnika z pewnością jest wyjazd na turniej. Carlo Ancelotti mocno zwraca uwagę na liczbę minut piłkarzy w klubach, a napastnikowi może ich brakować, jeśl pozostanie w Londynie. Transferowa saga z udziałem 28-latka zapowiada się niezwykle ciekawie.

Gabriel Jesus w obecnym sezonie jeszcze nie pojawił się na placu gry. Brazylijczyk zmaga się bowiem z ciężką kontuzją kolana. Powrót napastnika na boisko przewidziany jest na końcówkę stycznia.