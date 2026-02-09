Arsenal przygotowuje ofertę za pomocnika. Ciekawy transfer na horyzoncie

Arsenal, Manchester United i Chelsea bacznie monitorują sytuację ghańskiego pomocnika. Caleb Yirenkyi z FC Nordsjaelland znajduje się na radarach klubów Premier League - informuje "TEAMtalk".

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Caleb Yirenkyi na liście życzeń angielskich klubów

Arsenal, Chelsea i Manchester United znacząco zwiększyły zainteresowanie gwiazdą FC Nordsjaelland, Calebem Yirenkyim – ujawnia portal „TEAMtalk”. Dziennikarze z Wysp Brytyjskich podają, że przedstawiciele wszystkich trzech klubów byli obecni w miniony weekend na trybunach, by z bliska obserwować 20-letniego pomocnika z Ghany.

Po przerwie zimowej piłkarze powrócili na duńskie boiska, a Yirenkyi błysnął w spotkaniu z Sonderjyske. Pomocnik otworzył wynik meczu, a następnie asystował przy decydującym trafieniu, prowadząc swój zespół do zwycięstwa (2:1). W całym sezonie ofensywny zawodnik rozegrał łącznie 22 mecze we wszystkich rozgrywkach, strzelił dwa gole i dorzucił pięć asyst.

Wychowanek renomowanej akademii Right to Dream w Ghanie coraz częściej porównywany jest do Michaela Essiena. Skauci zwracają uwagę na jego połączenie siły fizycznej, inteligencji w odbiorze piłki oraz umiejętność precyzyjnego podawania w kluczowe strefy boiska.

W styczniu Nordsjaelland odrzucił ofertę opiewającą na około 15 milionów funtów, jasno sygnalizując, że nie zamierza sprzedawać swojej gwiazdy po okazyjnej cenie. Według źródeł, aby rozpocząć realne negocjacje, potrzebna będzie propozycja przekraczająca 25 milionów euro. Pod koniec ubiegłego roku Ghańczyk podpisał nowy kontrakt obowiązujący przez cztery i pół sezonu.