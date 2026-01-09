Arsenal przekonał swoją wielką gwiazdę. Jest porozumienie

Arsenal wreszcie wypracował porozumienie z Bukayo Saką na temat nowej umowy. David Ornstein informuje, że będzie ona obowiązywać do 2031 roku. Gwiazdor dostanie sporą podwyżkę.

fot. Mark Pain Na zdjęciu: Piłkarze Arsenalu

Saka zostaje w Arsenalu. Otrzyma wielką podwyżkę

Arsenal ma w tym sezonie wielkie szanse, aby po latach wreszcie zdobyć tytuł mistrza Anglii. Ekipa Mikela Artety funkcjonuje znakomicie i lideruje w tabeli Premier League. Dokłada do tego świetne wyniki również w Lidze Mistrzów, gdzie suchą stopą przeszła przez fazę ligową. W czwartek Kanonierzy zaliczyli natomiast bezbarwny mecz przeciwko Liverpoolowi, zakończony bezbramkowym remisem.

Nie zmienia to optyki na grę i dyspozycję londyńskiego klubu. Po słabym meczu kibiców z pewnością pocieszą informacje, które przekazał David Ornstein. Arsenal wreszcie porozumiał się z Bukayo Saką w sprawie nowej umowy. Będzie ona obowiązywać do 2031 roku.

To gest docenienia w stronę skrzydłowego, który jest wielką gwiazdą drużyny i czołowym piłkarzem całej Premier League. Na mocy nowego kontraktu Saka otrzyma sporą podwyżkę, odpowiadającą jego notowaniom na Emirates Stadium.

🚨 EXCLUSIVE: Bukayo Saka agrees new + improved 5yr contract at Arsenal. 24yo England int’l currently at #AFC until June 2027 – fresh terms to summer 2031 in process of being finalised. Deal to recognise winger’s standing among Europe’s best @TheAthleticFC https://t.co/LDfaH5OqiZ — David Ornstein (@David_Ornstein) January 9, 2026

To kolejny sukces negocjacyjny Arsenalu. Jakiś czas temu nową umową z klubem związał się William Saliba, o którego zabiegał Real Madryt. Saka również cieszy się wielkim zainteresowaniem na rynku transferowym, ale decyzją o pozostaniu na Emirates Stadium skutecznie odciągnął od siebie potencjalnych nabywców.

24-latek od początku kariery jest związany z Arsenalem. W tym sezonie uzbierał już 7 bramek oraz 6 asyst w 27 meczach.