Arsenal poluje na Brazylijczyka. 30 mln euro w grze

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Breno Bidon w kręgu zainteresowań Arsenalu

Arsenal odniósł siedem zwycięstw z rzędu we wszystkich rozgrywkach. Ekipa Mikela Artety jest na czele tabeli Premier League i zmierza pewnym krokiem po długo oczekiwane mistrzostwo Anglii. W środku pola imponują Martin Zubimendi i Declan Rice, ale to nie oznacza, że klub nie obserwuje kolejnych pomocników.

Jak informuje portal Leonino.pt, Kanonierzy bacznie monitorują Breno Bidona, który reprezentuje barwy Corinthians. Co ciekawe, 20-letni pomocnik jest również łączony z Manchesterem United. Utalentowany pomocnik jest wysoko ceniony w Ameryce Południowej. Dziennikarze wskazują, iż brazylijski klub żąda za niego około 30 milionów euro.

Dla Bidona transfer do Premier League byłby ogromną szansą na rozwój i sprawdzenie się na najwyższym poziomie piłkarskim. Choć początkowo może nie grać regularnie w pierwszym składzie Arsenalu. Piłkarz urodzony w Sao Paulo rozegrał w barwach Corinthians łącznie 100 meczów i zdobył dwie bramki.

Reprezentant Brazylii do lat 20 ma ważny kontrakt z klubem do grudnia 2029 roku. Portal Transfermarkt wycenia pomocnika na 14 milionów euro. Ciekawe pozostaje, który z klubów Premier League zdecyduje się jako pierwszy złożyć ofertę i sfinalizować transfer. Eksperci podkreślają, że przekonanie samego zawodnika do dołączenia do zespołu nie powinno stanowić problemu, a inwestycja w 20-latka może opłacić się w przyszłości.