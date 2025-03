Arsenal odpiera atak Realu. Oferuje gwieździe rekordowy kontrakt

Arsenal nie zamierza pozwolić na odejście jednej ze swoich największych gwiazd do Realu Madryt. Kanonierzy zamierzają głęboko sięgnąć do kieszeni, informuje TBR Football.

News Images LTD / PA Images / Alamy Na zdjęciu: William Saliba i Florentino Perez

Arsenal walczy z Realem o przyszłość obrońcy

Real Madryt zagiął parol na Williama Salibę. Królewscy widzą w 23-latku ostoję swojej defensywy i tego lata zamierzają sięgnąć po reprezentanta Francji. Co na to Arsenal? Kanonierzy nie wyobrażają sobie sprzedaży kluczowego zawodnika. W tym celu podejmą stosowne środki. TBR Football zdradza, że londyńczycy złożą atrakcyjną ofertę wychowankowi Saint-Étienne.

Arsenal chce przekonać Salibę do pozostania na The Emirates propozycją znaczącej podwyżki wynagrodzenia. Jeżeli wierzyć zestawieniom portalu Capology.com, Francuz aktualnie zarabia 190 tysięcy funtów (230 tys. euro) tygodniowo, co daje blisko 10 mln £ (12 mln €) rocznie. Według doniesień TBR Football obrońca miałby zostać najlepiej opłacanym zawodnikiem w szatni The Gunners.

Obecnie na szczycie listy płac znajduje się Kai Havertz, który inkasuje 280 tysięcy (340 tys. euro) tygodniowo i 14,5 miliona (17,5 mln €) rocznie. Możemy założyć, że jeżeli Saliba zaakceptowałby ewentualną ofertę stołecznej ekipy, na jego konto co tydzień wpływałoby przynajmniej 300 tysięcy.

Kontrakt 23-latka obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku, co oznacza, że Arsenal może zażyczyć sobie właściwie dowolną kwotę odstępnego.

