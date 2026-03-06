Arsenal obserwuje zawodnika z Bundesligi. Gigant wyznaczył ciekawy cel na lato

17:31, 6. marca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  SportsBoom / Ekrem Konur

Arsenal bacznie monitoruje sytuację Karima Coulibaly'ego z Werderu Brema - podaje Ekrem Konur w "SportsBoom”. Solidne występy młodego obrońcy przyciągnęły uwagę także innych klubów z Premier League.

Mikel Arteta
Obserwuj nas w
Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Karim Coulibaly na radarze Arsenalu

Arsenal prowadzi w tabeli Premier League i ma już siedem punktów przewagi nad Manchesterem City. Kanonierzy wygrali trzy kolejne mecze, w tym derby Londynu z Chelsea FC (2:1). W 1/8 finału Ligi Mistrzów drużyna trenera Mikela Artety zmierzy się z Bayerem Leverkusen. Niemiecki zespół awansował do tej fazy po zwycięstwie nad Olympiakosem Pireus.

Okazuje się na na Emirates Stadium badają możliwości pozyskania Karima Coulibaly’ego z Werderu Brema podczas letniego okna transferowego. Według portalu „SportsBoom”, 18-letni Niemiec imponuje swoimi występami w tym sezonie, mimo że jego zespół walczy o utrzymanie w 1. Bundeslidze.

Solidna forma Coulibaly’ego przyciągnęła już uwagę Bournemouth FC i Sunderlandu, jednak największe zainteresowanie wydaje się koncentrować wokół Kanonierów. Skauci Arsenalu mieli okazję obserwować młodego obrońcę w akcji i analizować jego potencjał przed ewentualnym transferem.

Coulibaly wyróżnia się przede wszystkim wszechstronnością, doskonałym czytaniem gry i pewnością w defensywie. Eksperci uważają, że w odpowiednich warunkach może szybko przystosować się do stylu Premier League, a jego talent rozwijany w silnym klubie może przynieść Arsenalowi wymierne korzyści w dłuższej perspektywie. W tym sezonie 18-latek rozegrał 21 spotkań we wszystkich rozgrywkach, strzelając jednego gola. Według serwisu Transfermarkt.de, jego wartość rynkowa wynosi 20 mln euro.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź