Arsenal obserwuje zawodnika z Bundesligi. Gigant wyznaczył ciekawy cel na lato

Arsenal bacznie monitoruje sytuację Karima Coulibaly'ego z Werderu Brema - podaje Ekrem Konur w "SportsBoom”. Solidne występy młodego obrońcy przyciągnęły uwagę także innych klubów z Premier League.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Karim Coulibaly na radarze Arsenalu

Arsenal prowadzi w tabeli Premier League i ma już siedem punktów przewagi nad Manchesterem City. Kanonierzy wygrali trzy kolejne mecze, w tym derby Londynu z Chelsea FC (2:1). W 1/8 finału Ligi Mistrzów drużyna trenera Mikela Artety zmierzy się z Bayerem Leverkusen. Niemiecki zespół awansował do tej fazy po zwycięstwie nad Olympiakosem Pireus.

Okazuje się na na Emirates Stadium badają możliwości pozyskania Karima Coulibaly’ego z Werderu Brema podczas letniego okna transferowego. Według portalu „SportsBoom”, 18-letni Niemiec imponuje swoimi występami w tym sezonie, mimo że jego zespół walczy o utrzymanie w 1. Bundeslidze.

Solidna forma Coulibaly’ego przyciągnęła już uwagę Bournemouth FC i Sunderlandu, jednak największe zainteresowanie wydaje się koncentrować wokół Kanonierów. Skauci Arsenalu mieli okazję obserwować młodego obrońcę w akcji i analizować jego potencjał przed ewentualnym transferem.

Coulibaly wyróżnia się przede wszystkim wszechstronnością, doskonałym czytaniem gry i pewnością w defensywie. Eksperci uważają, że w odpowiednich warunkach może szybko przystosować się do stylu Premier League, a jego talent rozwijany w silnym klubie może przynieść Arsenalowi wymierne korzyści w dłuższej perspektywie. W tym sezonie 18-latek rozegrał 21 spotkań we wszystkich rozgrywkach, strzelając jednego gola. Według serwisu Transfermarkt.de, jego wartość rynkowa wynosi 20 mln euro.