Arsenal w najbliższych dniach może pożegnać Leandro Trossarda. Belg jest blisko przenosin do Besiktasu. Turcy złożyli Kanonierom ofertę na poziomie 22 milionów euro - przekazuje "Sozcu".

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Arsenalu

Besiktas złożył ofertę za Leandro Trossarda

Arsenal przed przerwą reprezentacyjną rozgrywał pierwsze z kluczowych spotkań nowego sezonu. Podopieczni Mikel Artety finalnie nie stanęli na wysokości zadania. Mecz z Liverpoolem zakończył się triumfem The Reds 1:0. W letnim okienku Kanonierzy poważnie wzmocnili kadrę. Może ona zostać jeszcze uszczuplona, ponieważ wiele lig może wciąż dokonywać transferów.

Tymczasem bardzo ciekawe informacje z obozu Arsenalu przekazuje „Sozcu”. Otóż szeregi londyńskiego zespołu może opuścić Leandro Trossarda. O Belgu w kontekście zmiany barw klubowych mówi się już od wielu tygodni. Obecnie jednak zainteresowanie jest poważne. Skrzydłowy jest bowiem celem transferowym Besiktasu.

Turcy nie mają zamiaru czekać i już złożyli oficjalną ofertę za Leandro Trossarda. Na stole Arsenalu pojawiła się kwota w wysokości 22 milionów euro. Między klubami prowadzone są poważne rozmowy. Wkrótce zatem reprezentant Belgii może zmienić barwy klubowe. Czas pokaże, czy rzeczywiście tak się stanie. Ostatnio dyskutowało się również o przedłużeniu umowy zawodnika z zespołem Premier League.

Leandro Trossard zasilił szeregi Arsenalu w 2023 roku. Dotychczas 30-latek rozegrał aż 125 spotkań w koszulce Kanonierów. Skrzydłowy może się pochwalić całkiem dobrymi statystykami. Udało mu się bowiem zgromadzić na koncie 28 trafień, a także 23 asysty.