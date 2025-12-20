Arsenal zaproponował Juventusowi wymianę! Jest decyzja

Arsenal postanowił zaproponować Juventusowi wymianę Gabriel Jesus miałby wylądować w Turynie, natomiast w drugę stronę powędrowałby Jonathan David. Stara Dama jednak nie wyraziła zgody - przekazuje "TuttoJuve".

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Gabriel Jesus i Jonathan David zamienią się miejscami? Juventus odrzucił ofertę Arsenalu

Arsenal pewnym krokiem zmierza po upragnione mistrzostwo Anglii. Podopieczni Mikel Artety muszą oglądać się za plecy, ale jak utrzymają tak wysoką formę, to są zdecydowanym faworytem do tofeum. Kadra Kanonierów jednak wymaga zmian. Mają tego świadomość władze klubu. Jednym z piłkarzy, który lada moment powinien opuści szeregi londyńczyków, jest Gabriel Jesus.

Z informacji przekazanych przez „TuttoJuve” dowiadujemy się, że Arsenal przygotowuje się do odejścia Brazylijczyka. Jak się okazuje, Kanonierzy zaproponowali wymianę Juventusowi. Brazylijski napastnik miałby wylądować na Półwyspie Apenińskim. Natomiast w drugą stronę powędrowałby Jonathan David. Reakcja turyńczyków była natychmiastowa. Włosi postanowili odrzucić ofertę.

W szeregach Juventusu pojawił się spory niepokój związany z osobą Gabriela Jesusa. Bianconeri obawiają się, że Brazylijczyk w dalszym ciągu będzie miał kłopoty zdrowotne, które uniemożliwią mu grę w wielu spotkaniach. Tak właśnie jest teraz w Arsenalu. Reprezentant Canarinhos w ostatnich miesiącach zmagał się w wieloma urazami, przez co Kanonierzy mają już dosyć jego osoby.

Gabriel Jesus w trwającej kampanii pojawił się tylko dwukrotnie na boisku. Zawodnik Arsenalu spędził na placu gry zaledwie 37 minut. Oczywiście brazylijski napastnik nie zdołał jeszcze wpisać się na listę strzelców.