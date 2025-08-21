Kiwior zdecydował o odejściu. Arsenal negocjuje transfer!

fot. SOPA Images Limited Na zdjęciu: Jakub Kiwior

Kiwior zgodził się na transfer. Arsenal negocjuje warunki

Jakub Kiwior ma za sobą udane miesiące. W drugiej części poprzedniego sezonu zastępował kontuzjowanego Gabriela Magalhaesa, tworząc duet stoperów z Williamem Salibą. Wystąpił chociażby w hitowych starciach Ligi Mistrzów z Realem Madryt czy PSG. Niestety, nie wpłynęło to na jego pozycję w zespole, gdyż Mikel Arteta dalej traktuje go wyłącznie jako uzupełnienie składu. Polak jest ceniony na Emirates Stadium, ale nie może liczyć na regularne występy w pierwszej jedenastce.

To sprawia, że pojawił się latem temat jego odejścia. Po Kiwiora zgłosiło się FC Porto, które ściągnęło już w tym okienku Jana Bednarka. Arsenal nie wypycha defensora, ale nie będzie stawał mu także na przeszkodzie, jeśli postanowi zmienić otoczenie. Portugalski gigant złożył ofertę wypożyczenia z koniecznością późniejszego wykupu. W sumie kwota operacji wyniosłaby 27 milionów euro.

Arsenal tej propozycji jednak nie przyjął, o czym informuje Tomasz Włodarczyk. Kluby kontynuują jednak rozmowy i wiele wskazuje na to, że dojdą do porozumienia. Sam Kiwior wyraził zgodę na przeprowadzkę do FC Porto. Jest zainteresowany projektem i wizją bycia liderem całej formacji obronnej.

W sezonie 2024/2025 Kiwior rozegrał 30 spotkań, raz trafiając do siatki. Opuścił natomiast inaugurację tej kampanii, co jedynie potwierdza, że w Arsenalu nie pełni znaczącej roli.