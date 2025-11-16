Arsenal może wkrótce wzmocnić ofensywę. Etta Eyong z Levante znajduje się na ich celowniku. Kanonierzy są obecnie faworytem do pozyskania Kameruńczyka - donosi hiszpański "Sport".

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Etta Eyong może wylądować w Arsenalu

Arsenal w ostatnich sezonach miał problem na pozycji napastnika. Tego lata jednak londyński klub wydał fortunę na transfer Viktora Gyokeresa. Za przyjście reprezentanta Szwecji zapłacono ponad 60 milionów euro. Kanonierzy jednak wciąż poszukują ofensywnego gracza, który będzie dostarczał liczby. Władze klubu obecnie bacznie przeczesują rynek.

Z informacji przekazanych przez hiszpański „Sport” dowiadujemy się, że Arsenal znalazł odpowiedniego kandydata w La Lidze. W kręgu zainteresowań londyńskiego zespołu znalazł się Etta Eyong, który na co dzień reprezentuje barwy Levante. Obecnie Kanonierzy są głównym faworytem do pozyskania reprezentanta Kamerunu.

Etta Eyong wzbudza olbrzymie zainteresowanie na rynku transferowym. Kameruńczyk znajduje się pod obserwacją m.in. FC Barcelony czy też Realu Madryt. Arsenal jest na dobrej drodze, aby pozyskać 22-latka, ale do dopięcia transakcji wciąż pozostaje daleka droga. Czas pokaże, gdzie finalnie wyląduje wychowanek akademii Cadizu.

W obecnym sezonie Etta Eyong rozegrał 12 spotkań w koszulce Levante. Kameruńczyk może się pochwalić bardzo dobrymi liczbami. Udało mu się bowiem sześciokrotnie wpisać na listę strzelców, a także zaliczył trzy asysty. Portal „Transfermarkt” wycenia napastnika na 20 milionów euro.