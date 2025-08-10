Arsenal szykuje potężne wzmocnienie. Transfer coraz bliżej!

Arsenal wkrótce może ogłosić kolejny transfer. Tym razem blisko dołączenia do Kanonierów jest gracz Crystal Palace. Wieści w sprawie przekazał serwis Football Transfers.

fot,. Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Arsenal blisko pozyskania Eberechiego Eze

Arsenal ma ambitne plany na nadchodzący sezon i intensywnie poszukuje zawodników, którzy mogliby wzmocnić drużynę. Interesujące informacje na ten temat przekazał serwis Football Transfers.

Źródła podają, że klub z Londynu jest bardzo blisko sfinalizowania transferu Eberechiego Eze. Tym samym Kanonierzy mają wkrótce wzmocnić pozycję ofensywnego pomocnika. Football Transfers informuje, że oba kluby z Premier League uzgodniły już warunki finansowe porozumienia.

Arsenal ma wyłożyć na transakcję 63,5 miliona euro, z czego 34,5 miliona euro stanowi zaliczkę. Obecnie trwają rozmowy dotyczące struktury pozostałych płatności. Ogólnie nie powinno to być poważną przeszkodą w finalizacji transferu. Istnieje jednak ryzyko, że Crystal Palace nie wyrazi zgody na sprzedaż, jeśli nie znajdzie odpowiedniego następcy dla 27-letniego pomocnika przed jego odejściem.

Eze dołączył do Crystal Palace w sierpniu 2020 roku, kosztując wówczas ponad 17 milionów euro. W poprzednim sezonie rozegrał 43 mecze, zdobywając 14 bramek i notując 11 asyst. Jego kontrakt z klubem z Selhurst Park obowiązuje do końca czerwca 2027 roku.

Jeśli transfer dojdzie do skutku, Eze mógłby rywalizować o miejsce w składzie m.in. z Martinem Odegaardem i Fabio Vieirą. Obaj mogą grać na podobnej pozycji co 12-krotny reprezentant Anglii.

