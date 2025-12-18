Arsenal chce zawodnika z Realu Madryt. Arteta poluje na wielki talent

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Victor Valdepenas na celowniku Arsenalu

Arsenal umieścił na liście życzeń Victora Valdepenasa z Realu Madryt. Według doniesień „Bilda”, londyński klub uważnie śledzi rozwój 19-latka i rozważa jego ewentualne wzmocnienie w nadchodzącym okienku transferowym. Okazuje się, środkowy obrońca jest niezwykle ceniony przez Mikela Artetę.

Valdepenas w grudniu zadebiutował w pierwszym zespole Królewskich w meczu z Deportivo Alaves, co pokazuje, że klub powoli zaczyna wprowadzać go do gry na najwyższym poziomie. Nie jest tajemnicą, że wiele czołowych europejskich klubów również przygląda się młodemu zawodnikowi.

Aktualny lider Premier League szuka wzmocnień z myślą o przyszłości. Valdepenas może być dla nich cennym nabytkiem, który w stanie się fundamentem defensywy drużyny. Zawodnik ma ważny kontrakt w stolicy Hiszpanii do czerwca 2029 roku. Real nie jest pod presją, aby się go pozbywać. Valdepenas regularnie zdobywa doświadczenie w rezerwach Los Blancos, a Xabi Alonso jest coraz bardziej pod wrażeniem jego umiejętności.

Kluczową kwestią pozostaje zapewnienie 19-latkowi regularnych minut na boisku. Jeśli Real nie będzie w stanie zagwarantować mu wystarczającej ilości okazji do gry, Valdepenas może rozważyć zmianę otoczenia w przyszłości. Arsenal będzie musiał nie tylko zainteresować klub z Hiszpanii, ale także przekonać młodego zawodnika, że przejście do Londynu jest właściwym krokiem w jego karierze.