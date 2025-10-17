Arsenal chce zatrzymać pomocnika. Transfer zimą wykluczony

Arsenal nie planuje wypożyczenia Ethana Nwaneriego w styczniowym oknie transferowym - poinformował Graeme Bailey z "TBR Football". Klub z północnego Londynu jest przekonany, że pomocnik odegra ważną rolę w tym sezonie.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Ethan Nwaneri nie zostanie wypożyczony w styczniu

Arsenal objął prowadzenie w tabeli Premier League po zwycięstwie nad West Hamem (2:0). Bramki dla Kanonierów zdobyli Declan Rice i Bukayo Saka, a podopieczni Mikela Artety wykorzystali potknięcie Liverpoolu, który przegrał na Stamford Bridge z Chelsea (1:2).

Mimo świetnej formy drużyny, Ethan Nwaneri wciąż pozostaje zawodnikiem rezerwowym w zespole Artety. 18-letni pomocnik rozegrał w tym sezonie cztery mecze w Premier League, spędzając na boisku łącznie 145 minut, a w Pucharze Ligi Angielskiej zaliczył pełne 90 minut.

W klubowej hierarchii środkowych pomocników młody Anglik znajduje się wyraźnie za Mikelem Merino i Martinem Odegaardem. W Arsenalu panuje przekonanie, że jego rozwój przebiega zgodnie z planem. Nwaneri wciąż uchodzi za jednego z najbardziej obiecujących talentów. Jak ujawnił Graeme Bailey, zarówno klub, jak i sam zawodnik nie rozważają wypożyczenia w zimowym oknie transferowym.

Nie można jednak wykluczyć, że pomocnik otrzyma kolejne szanse w nadchodzących spotkaniach. Arteta może zdecydować się na jego występ w jednym z meczów Premier League – przeciwko Burnley lub Sunderlandowi, bądź w Lidze Mistrzów ze Slavią Praga.

W sierpniu tego roku Nwaneri przedłużył kontrakt z Arsenalem do czerwca 2030 roku, co potwierdza wiarę klubu w jego potencjał. Łącznie w barwach Kanonierów Anglik rozegrał 44 mecze, w których zdobył dziewięć bramek i zanotował dwie asysty.