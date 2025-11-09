Arsenal chce zatrzymać gwiazdę. Jasna deklaracja Mikela Artety

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Mikel Arteta ceni Gabriela Jesusa

Arsenal wciąż znajduje się na szczycie tabeli Premier League, mimo że w 11. kolejce zremisował z Sunderlandem (2:2) na Stadium of Light, tracąc gola w 94. minucie spotkania. Teraz przed londyńczykami dwutygodniowa przerwa na listopadowe zgrupowanie reprezentacji. Po powrocie Arsenal czeka hitowe starcie z Tottenhamem Hotspur. Derby północnego Londynu zostaną rozegrane na Emirates Stadium.

Mikel Arteta nadal nie może korzystać z usług Gabriela Jesusa, który w styczniu tego roku zerwał więzadła krzyżowe w lewym kolanie podczas meczu Pucharu Anglii z Manchesterem United. Brazylijski napastnik przechodzi obecnie końcową fazę rehabilitacji, a jego powrót do gry planowany jest na początek 2026 roku.

W ostatnich tygodniach w angielskich mediach pojawiły się jednak spekulacje dotyczące przyszłości 28-latka. Ze względu na rosnącą konkurencję w ataku i transferze Viktora Gyokeresa, Jesus może mieć trudności z regularnymi występami w wyjściowym składzie. Wcześniej angielskie media ujawniały, że zawodnik poważnie rozważa opuszczenie Arsenalu w zimowym oknie transferowym.

Mimo plotek transferowych, Mikel Arteta stanowczo uciął spekulacje, dając jasno do zrozumienia, że nie zamierza pozbywać się Gabriela Jesusa. – Tak, widzę go w Arsenalu na dłużej – stwierdził menedżer. Dodał również, że jest pod wrażeniem zaangażowania i determinacji Brazylijczyka w trakcie powrotu do zdrowia.

– Widać, że ma ogromny głód gry. Po tak długiej przerwie chce wrócić jeszcze silniejszy, a jego energia bardzo pozytywnie wpływa na zespół – zaznaczył. Gabriel Jesus trafił do Arsenalu w 2022 roku z Manchesteru City za około 52 mln euro. Od tamtej pory rozegrał dla Kanonierów 96 spotkań, w których zdobył 26 bramek Jego obecny kontrakt obowiązuje do czerwca 2027 roku.