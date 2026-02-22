Arsenal chce uprzedzić Man Utd i Barcę w walce o reprezentanta Niemiec

Eintracht Frankfurt może latem stracić jednego ze swoich najcenniejszych piłkarzy. Nathaniel Brown znalazł się na radarze czołowych klubów z Anglii, Hiszpanii i Niemiec.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Nathaniel Brown na celowniku Manchesteru United, Arsenalu i Barcelony

Eintracht Frankfurt w tym sezonie wiele zawdzięcza rozwojowi Nathaniela Browna. 22-letni lewy obrońca przestał być jedynie obiecującym talentem. Dziś jest jednym z najbardziej pożądanych młodych defensorów w Bundeslidze. Jego nazwisko coraz częściej pojawia się w kontekście letniego okna transferowego.

Brown imponuje nowoczesnym profilem bocznego obrońcy. Nie ogranicza się do gry w defensywie. Regularnie podłącza się do ataku, wypracowuje przewagę na skrzydle i potrafi dostarczyć piłkę w pole karne. W obecnym sezonie zdobył trzy bramki i zanotował sześć asyst. Te liczby tylko potwierdzają jego wpływ na grę zespołu z Frankfurtu.

Młody Niemiec wyróżnia się także wytrzymałością i coraz lepszym ustawieniem. Widać postęp w grze bez piłki. To jeden z powodów, dla których Eintracht Frankfurt zachowuje stabilność w defensywie. Nic dziwnego, że skauci największych klubów uważnie go obserwują.

Według informacji CaughtOffside sytuację Browna bacznie monitorują Manchester United, Arsenal i Liverpool. Zainteresowanie wykazują również Barcelona, Real Madryt oraz Manchester City. W Niemczech temat śledzi Bayern Monachium.

Kontrakt Browna obowiązuje do 2030 roku, co daje Eintrachtowi Frankfurt mocną pozycję negocjacyjną. Mimo to klub może rozważyć sprzedaż za około 65 milionów euro. Premier League wydaje się kierunkiem najbardziej prawdopodobnym, głównie ze względu na możliwości finansowe. Wśród najbardziej zdeterminowanych kubów wymienia się Arsenal.

