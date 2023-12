IMAGO / Ryan Crockett Na zdjęciu: Conor Gallagher

Arsenal szuka nowego zawodnika na pozycję numer osiem

Na liście życzeń Kanionerów znalazł się Gallagher

Chelsea jest ponoć gotowa sprzedać 23-latka

Gallagher znalazł się na celowniku Arsenalu

Petr Cech, David Luiz, Willian, Jorginho, a także Kai Havertz zamieniali w ostatnim czasie Chelsea na Arsenal. Ten ostatni na początku był mocno krytykowany na Emirates Stadium, ale w listopadzie został wybrany piłkarzem miesiąca w drużynie Kanonierów.

Okazuje się, że niebawem do Arsenalu może trafić kolejny piłkarz The Blues. Jak podaje Daily Mail, drużyna prowadzona przez Mauricio Pochettino jest gotowa rozstać się z Conorem Gallagherem, co jest dość zaskakującą wiadomością, biorąc pod uwagę, jak imponujący był 23-latek w tym sezonie. Anglik wyróżniaj się na tle słabo grających londyńczyków.

Arsenal z kolei szuka zawodnika na pozycję numer osiem i zainteresował się pozyskaniem Anglika. Callagher to zawodnik, który nie boi się indywidualnych pojedynków, dużo pracuje w środku pola, a do tego jest piłkarzem kreatywnym. Mówi się, że kwota transferu będzie oscylować wokół 45 milionów funtów.

