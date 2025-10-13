Arsenal chce pomocnika. W grze nawet 60 mln euro

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Victor Froholdt łączony z Arsenalem

Arsenal latem zainwestował ogromne środki w wzmocnienie środka pola. Klub z północnego Londynu zapłacił aż 70 milionów euro za hiszpańskiego pomocnika Martina Zubimendiego z Realu Sociedad. W drugiej linii Kanonierów kluczową rolę odgrywa również Declan Rice, który w 7. kolejce Premier League strzelił premierowego gola w sezonie przeciwko West Hamowi (2:0) na Emirates Stadium.

Jak informuje „CaughtOffside”, Mikel Arteta w przyszłym roku ponownie zamierza wzmocnić linię pomocy. Na liście potencjalnych celów znalazł się Victor Froholdt, duński talent reprezentujący barwy FC Porto. 19-latek dołączył do portugalskiego giganta w lipcu tego roku po transferze z FC Kopenhaga i w błyskawicznym tempie wywalczył sobie miejsce w wyjściowym składzie.

W obecnym sezonie Froholdt rozegrał już 10 spotkań, w których zdobył jedną bramkę i dorzucił dwie asysty. Swoimi występami przyciągnął uwagę największych klubów. Wielki talent znajduje się także na celowniku Tottenhamu Hotspur.

Według doniesień, Porto oczekuje za swojego zawodnika kwoty w granicach 50-60 milionów euro, co ma odzwierciedlać jego ogromny potencjał oraz szybki rozwój. Na ten moment nie doszło jeszcze do żadnych oficjalnych rozmów w sprawie transferu. Froholdt ma ważny kontrakt do 2030 roku, dlatego jego pozyskanie nie będzie łatwym zadaniem.