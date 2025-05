Arsenal chce brazylijskiego napastnika. Ogromna klauzula odstępnego

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Andrea Berta

Rośnie zainteresowanie Igorem Jesusem w Premier League

Arsenal FC poważnie rozważa pozyskanie nowego napastnika w letnim oknie transferowym. Jednym z głównych kandydatów ma być Igor Jesus z Botafogo. Według informacji przekazanych przez brazylijski portal „RTI Esporte”, 24-letni snajper wzbudził zainteresowanie kilku klubów Premier League, a najkonkretniejsze działania podejmują Kanonierzy, którzy mieli już nawiązać kontakt w sprawie możliwego transferu.

Igor Jesus to napastnik, który na szerokie wody wypłynął w brazylijskiej Coritibie, a później trafił do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, gdzie przez kilka sezonów reprezentował barwy Shabab Al-Ahli. W lipcu 2024 roku wrócił do ojczyzny, podpisując kontrakt z Botafogo. Od tamtej pory jego kariera nabrała rozpędu. W tym roku zdobył już sześć bramek i zaliczył jedną asystę w 21 meczach we wszystkich rozgrywkach.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Klub z północnego Londynu już zimą monitorował sytuację napastnika. Wówczas oferta złożona przez Arsenal została odrzucona przez Botafogo. Choć Igor Jesus nie ma jeszcze statusu gwiazdy światowego formatu, w jego kontrakcie widnieje klauzula odstępnego w wysokości 100 mln euro. Coraz więcej wskazuje jednak na to, że Brazylijczycy są otwarci na negocjacje i mogą rozważyć niższą kwotę, zwłaszcza jeśli oferta zostanie wzbogacona o atrakcyjne bonusy i dodatki.