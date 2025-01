Arsenal złożył ofertę za brazylijskiego napastnika. Jest odpowiedź

Arsenal szuka na rynku nowego napastnika, a na celownik londyńczyków trafił Igor Jesus. Co więcej, Kanonierzy mieli nawet złożyć ofertę za gwiazdę Botafogo. Propozycja została jednak odrzucona - przekazał brazylijski serwis RTI Esporte.

AGIF / Alamy Na zdjęciu: Igor Jesus

Botafogo odrzuciło propozycję Arsenalu za Igora Jesusa

Arsenal planuje wzmocnić pozycję środkowego napastnika. Kanonierzy spróbują pozyskać nowego snajpera już podczas zimowego okienka transferowego, jeśli na rynku pojawi się okazja. Jednym z zawodników przymierzanych do angielskiego giganta jest Igor Jesus, który błyszczy w barwach brazylijskiego klubu, Botafogo. Wygląda na to, że londyńczycy są poważnie zainteresowani tym piłkarzem, co sugerują nam najnowsze raporty mediów.

Z informacji przekazanych przez brazylijski portal “RTI Esporte” wynika bowiem, że Arsenal złożył już pierwszą ofertę za 23-letniego napastnika. Propozycja Kanonierów zakładała półroczne wypożyczenie z opcją wykupu za 20 mln euro. To nie przekonało Botafogo, które najprawdopodobniej oczekuje większych pieniędzy, wpłaconych od razu na ich konto. Niewykluczone, że negocjacje między stronami będą kontynuowane w kolejnych dniach.

Czterokrotny reprezentant Brazylii, który może pochwalić się strzeleniem jednego gola dla drużyny narodowej, z powodzeniem występuje w barwach obecnego klubu od lipca 2024 roku, gdy przeniósł się na Estadio Nilton Santos na zasadzie wolnego transferu z emirackiej ekipy, Shabab Al-Ahli Club. Dotychczasowy bilans atakującego w brazylijskim zespole to 31 spotkań, 8 bramek i 5 asyst. Serwis “Transfermarkt” szacuje jego wartość na 15 mln euro.

Igor Jesus jest kuszony również przez inne kluby Premier League – Chelsea oraz Brentford.