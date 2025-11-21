Arsenal chce gwiazdę Serie A. Szykuje się głośny transfer

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Kenan Yildiz przymierzany do Arsenalu

Arsenal prowadzi w tabeli Premier League po 11. kolejki, wyprzedzając Manchester City i Chelsea. Choć drużyna Mikela Artety słynie z solidnej defensywy i świetnej organizacji gry, londyńczykom wciąż brakuje kreatywności i nieprzewidywalności w ofensywie. Skrzydłowi i napastnicy Kanonierów prezentują się dobrze, ale w starciach z najmocniejszymi rywalami często brakowało im błysku.

Na liście życzeń Kanonierów pojawił się Kenan Yildiz, młody skrzydłowy błyszczący w Juventusie. Przedstawiciele londyńskiego klubu zostali zauważeni w Turynie podczas spotkania z agentem Jorge Mendesem, a tematem rozmów miał być właśnie potencjalny transfer tureckiego talentu.

20-letni Yildiz w szybkim tempie wyrasta na jednego z najbardziej obiecujących piłkarzy młodego pokolenia. W obecnym sezonie rozegrał 14 meczów, zdobył trzy bramki i zanotował cztery asysty. Yildiz reprezentowany jest przez jednego z najpotężniejszych agentów na świecie, który współpracował m.in. z Cristiano Ronaldo i Bernardo Silvą.

Według doniesień, londyński klub bada możliwość pozyskania Yildiza, jednak jego cena nie będzie niska. Juventus wycenił młodą gwiazdę na 90-100 milionów euro. Stara Dama nie zamierza łatwo zgodzić się na sprzedaż, chyba że pojawi się oferta naprawdę astronomiczna. Kenan Yildiz dołączył do Juventusu w 2022 roku z Bayernu Monachium. Jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2029 roku.