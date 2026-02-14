Arsenal chce gwiazdę Realu Madryt. To będzie transferowy hit

Arsenal ma w planach latem zakontraktowanie Endricka, który obecnie jest wypożyczony z Real Madryt do Lyonu - donosi serwis "TEAMtalk". Za Brazylijczyka trzeba będzie zapłacić nawet 100 mln euro.

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Endrick na celowniku Arsenalu i Tottenhamu Hotspur

Arsenal wciąż poszukuje skutecznego napastnika. Mimo letniego wzmocnienia w postaci Viktora Gyokeresa ze Sportingu Lizbona, Szwed nie spełnił jeszcze wszystkich oczekiwań. Dodatkowo problemy zdrowotne Gabriela Jesusa i Kaia Havertza sprawiają, że Kanonierzy potrzebują kolejnej opcji w linii ataku.

Według doniesień portalu „TEAMtalk”, dużym zainteresowaniem czołowych klubów Premier League, w tym Arsenalu i Tottenham Hotspur, cieszy się Brazylijczyk Endrick. Mimo to Real Madryt pozostaje nieugięty i nie planuje rozstawać się ze swoim wielkim talentem.

Obecnie Endrick przebywa na wypożyczeniu w Olympique’u Lyon, gdzie imponuje formą. W sześciu ostatnich występach zdobył pięć bramek i zanotował jedną asystę, potwierdzając swój ogromny potencjał. W Madrycie zdają sobie sprawę, że mają w swoich szeregach piłkarza o wyjątkowych umiejętnościach.

Choć początki Endricka na Santiago Bernabeu nie należały do najłatwiejszych, klub wiąże z nim duże nadzieje. Problemem była ogromna konkurencja w ataku Królewskich. W poprzednim sezonie 19-latek nie był podstawowym wyborem, ale mimo ograniczonych szans zdobył siedem bramek.

Według medialnych doniesień, hiszpański gigant może oczekiwać za młodego Brazylijczyka nawet 100 mln euro. Kontrakt Endricka obowiązuje do czerwca 2030 roku. Real sprowadził 14-krotnego reprezentanta Canarinhos z Palmeiras za około 48 mln euro w 2024 roku.