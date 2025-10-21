Arsenal chce gwiazdę Barcelony. Gigant szykuje głośny transfer

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Raphinha na celowniku Arsenalu. Kanonierzy planuje wielki transfer

Arsenal znakomicie rozpoczął sezon w Premier League. Zespół Mikela Artety zajmuje obecnie pierwsze miejsce w tabeli, mając trzy punkty przewagi nad drugim Manchesterem City. Duże nadzieje kibiców wzbudzał letni transfer Viktora Gyokeresa, którego sprowadzono ze Sportingu. Szwed jednak nie błyszczy w Anglii.

Tymczasem dyrektor sportowy Kanonierów, Andrea Berta interesuje się brazylijskim skrzydłowym Raphinhą z Barcelony. 28-latek świetnie spisuje się w Blaugranie i znalazł się na liście życzeń londyńskiego klubu na 2026 rok. Arsenal dysponuje obecnie jedną z najlepszych formacji ofensywnych na świecie. Bukayo Saka i Martin Odegaard są filarami drużyny, a Gabriel Martinelli i Leandro Trossard również regularnie dorzucają ważne bramki.

Raphinha gra w Barcelonie od 2022 roku, kiedy przeniósł się z Leeds United za 58 milionów euro. Arsenal już wcześniej próbował sprowadzić Brazylijczyka, ale wówczas zawodnik wolał kontynuować karierę w stolicy Katalonii. W maju 2025 roku przedłużył kontrakt do 2028 roku.

28-letni skrzydłowy nadal pozostaje w świetnej formie. W siedmiu meczach Barcelony we wszystkich rozgrywkach w tym sezonie zdobył już trzy bramki i zanotował dwie asysty. Piłkarz pochodzący z Porto Alegre na poziomie Premier League uzbierał 65 meczów i 17 trafień.