Arsenal złożył ofertę. Skrzydłowy na celowniku giganta

Ademola Lookman łączony z Arsenalem

Arsenal FC w ostatnich sezonach był o krok od zdobycia mistrzostwa Anglii, ale na finiszu rozgrywek drużynie Mikela Artety brakowało głębi składu. Hiszpański menedżer planuje to zmienić i w letnim oknie transferowym chce szczególnie wzmocnić pozycje skrzydłowych. Bukayo Saka i Gabriel Martinelli rozgrywali niemal wszystkie mecze, a każda kontuzja lub spadek formy oznaczała problemy kadrowe.

Rozwiązaniem może być sprowadzenie Ademoli Lookmana z Atalanty Bergamo. Według informacji serwisu „TEAMtalk”, Arsenal złożył już pierwszą ofertę za reprezentanta Nigerii. 27-letni skrzydłowy może kosztować około 50 milionów euro. Ewentualny transfer Lookmana oznaczałby powrót do Premier League, gdzie występował już w barwach Evertonu, Fulham oraz Leicester City.

W ostatnim sezonie forma Lookmana eksplodowała. Dla Atalanty zdobył 20 bramek i dołożył siedem asyst. Należy zwrócić uwagę, że relacje pomiędzy zawodnikiem a klubem uległy jednak pogorszeniu, co przyspieszyło rozmowy o jego odejściu. Lookman jest zdecydowany na zmianę otoczenia i chętny na powrót do Anglii. Jego kontrakt z Atalantą obowiązuje do czerwca 2027 roku. W ostatnim czasie Lookman został zaoferowany Barcelonie. Na poziomie Premier League rozegrał łącznie 96 meczów, strzelił 11 goli i zanotował sześć asyst.