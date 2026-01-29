Arsenal celuje w transferowy hit. Gigant chce hiszpańskiego pomocnika

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Alberto Moleiro na celowniku Kanonierów

Arsenal zakończył fazę ligową Ligi Mistrzów z kompletem punktów i awansował do 1/8 finału. W ostatnim meczu pokonał na Emirates Stadium Kajrat Ałmaty (3:2). Kanonierzy są także na czele tabeli Premier League, choć nie udało im się wygrać trzech ostatnich ligowych spotkań. W miniony weekend drużyna Mikela Artety uległa Manchesterowi United (2:3).

Według informacji „CaughtOffside”, na liście życzeń londyńskiego klubu znajduje się Alberto Moleiro, wschodząca gwiazda Villarreal CF. 22-letni Hiszpan w bieżącym sezonie strzelił osiem bramek i dorzucił trzy asysty w 28 spotkaniach. Jego styl gry i kreatywność przywodzą na myśl Barcelonę i Pedriego, a w mediach coraz częściej pojawia się przekonanie, że młody piłkarz wkrótce zasłuży na transfer do jednej z topowych drużyn.

Arsenal obserwuje Moleiro od dłuższego czasu i oczekuje się, że będzie jednym z priorytetowych celów transferowych klubu latem 2026 roku. Moleiro dołączył do Villarreal w zeszłym roku, a jego start w nowym zespole podkreśla jego wysoką wartość rynkową.

Las Palmas sprzedało skrzydłowego za 16 milionów euro. Obecny kontrakt Moleiro na Estadio de la Ceramica obowiązuje do czerwca 2030 roku. Trudno będzie zatrzymać na dłużej, jeśli Arsenal zdecyduje się na złożenie atrakcyjnej oferty.