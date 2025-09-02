Arka Gdynia potwierdza! Transfer prosto z klubu Premier League

PressFocus Na zdjęciu: Dawid Szwarga

Arka Gdynia z nowym napastnikiem

Arka Gdynia na początku nowego sezonu PKO Ekstraklasy ma swoje, typowe dla beniaminka, problemy. Zespół prowadzony przez Dawida Szwargę do tej pory zdobył tylko osiem punktów w siedmiu meczach, a to daje raptem dwa punkty przewagi nad strefą spadkową.

Niemniej z pewnością tym, co najbardziej mogło niepokoić kibiców z Trójmiasta, to fakt, że gdynianie mieli do tej pory ogromny problem ze zdobywaniem goli. Pomóc w tym ma transfer nowego napastnika, który właśnie został oficjalnie ogłoszony przez Arkę Gdynia. Został nim Nazarij Rusyn, który obecny sezon spędzi w Polsce, a naturalnie jest graczem występującego na poziomie Premier League Sunderlandu.

Nazarij Rusyn w minionym sezonie rozegrał w sumie 28 spotkań, w których zdobył jednego gola oraz zanotował jedną asystę. Przez część tej kampanii był jednak wypożyczony do chorwackiego Hajduka Split. W sumie dla Sunderlandu ma na swoim koncie 32 mecze i dwa gole oraz jedną asystę. 26-latek ma na koncie kilkadziesiąt spotkań w młodzieżowych reprezentacjach Ukrainy. Serwis „Transfermarkt” wycenia go obecnie na milion euro.

