Arka Gdynia potwierdza transfer defensora. Ma pomóc w utrzymaniu

Arka z transferem środkowego obrońcy

Arka Gdynia w tym sezonie ma jeden podstawowy cel, którego realizacja jest kluczowa dla dalszego rozwoju klubu. Chodzi mianowicie o utrzymanie w PKO Ekstraklasie. Jak do tej pory beniaminek pod wodzą Dawida Szwargi radzi sobie z tym zadaniem dość dobrze, choć trzeba przyznać, że przewaga nad strefą spadkową nie jest duża. Po rundzie jesiennej to raptem jeden punkt, choć zajmują oni 12. miejsce w tabeli.

Dlatego też kluczowe przed decydującą częścią sezonu okazać mogą się transfery. Do tej pory w zimowym okienku transferowym zespół z Trójmiasta był dość pasywny na rynku transferowym, ale teraz to się zmienia. Arka poinformowała właśnie bowiem, że jej nowym zawodnikiem został Serafin Szota. O takiej możliwości mówiło się już od jakiegoś czasu, a teraz doszło do finalizacji kontraktu, który obowiązywać będzie do końca sezonu z opcją przedłużenia.

26-letni gracz, który do tej pory reprezentował barwy Śląska Wrocław, przeniósł się do Gdyni na zasadzie transferu definitywnego. W tym sezonie na poziomie Betclic 1. ligi rozegrał 22 mecze, w których zdobył dwa gole oraz zanotował trzy asysty. Na poziomie PKO Ekstraklasy do tej pory rozegrał w sumie 86 spotkań. W przeszłości Szota reprezentował także młodzieżowe reprezentacje Polski.

