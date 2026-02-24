Arka zdecydowała. Ogłoszono rozstanie z piłkarzem

16:47, 24. lutego 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Arka Gdynia

Arka Gdynia we wtorek przekazała ważną wiadomość. Trójmiejski klub poinformował o zakończeniu współpracy z Adamem Ratajczykiem. Kontrakt pomocnika został rozwiązany za porozumieniem stron.

Piłkarze Arki Gdynia
PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Arki Gdynia

Oficjalnie: Adam Ratajczyk opuścił Arkę Gdynia

Arka Gdynia nie imponuje formą w tym sezonie. Podopieczni Dawida Szwargi muszą drżeć o utrzymanie w PKO Ekstraklasie, ponieważ ich przewaga nad strefą spadkową wynosi zaledwie punkt. Zespół z Trójmiasta już w piątek rozegra niezwykle ważny mecz ligowy. Zmierzą się bowiem przed własną publicznością w derbach z Lechią Gdańsk.

We wtorek Arka Gdynia przekazała ważną wiadomość. Za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej ogłoszono zakończenie współpracy z Adamem Ratajczykiem. Od dziś pomocnik będzie wolnym agentem, ponieważ jego kontrakt został rozwiązany za porozumieniem stron.

Adam Ratajczyk był zawodnikiem Arki Gdynia przez 1,5 roku. Poprzednio pomocnik był związany z Zagłębiem Lubin. 23-latek odegrał ważną rolę w awansie zespołu do PKO Ekstraklasy. Elita jednak sprawiła, że piłkarz nie zdołał przebić się do składu drużyny prowadzonej przez Dawida Szwargę. W obecnym sezonie nawet nie pojawił się na placu gry.

Łącznie Adam Ratajczyk rozegrał 19 spotkań w koszulce Arki Gdynia. Pomocnik zdołał zgromadzić na swoim koncie jedno trafienie, a także dwie asysty. Czas pokaże, kto będzie nowym pracodawcą 23-latka.

