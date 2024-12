Bayern pozbędzie się skrzydłowego? Rośnie zainteresowanie

ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Bryan Zaragoza

Bryan Zaragoza pod lupą Atletico Madryt

W obecnym sezonie Bryan Zaragoza przebywa na wypożyczeniu w Osasunie Pampeluna. Klub z Nawarry nie posiada opcji wykupu piłkarza, więc ten po zakończeniu kampanii najprawdopodobniej wróci do Bayernu Monachium. Jednak nie wiadomo, na jak długo, ponieważ skrzydłowy wzbudza spore zainteresowanie na rynku transferowym. Bawarski gigant może rozważyć oferty, z uwagi na słabą aklimatyzację tego zawodnika w Niemczech.

Jeśli wierzyć najnowszym informacjom mediów, to lewy napastnik znajduje się na celowniku czołowych hiszpańskich zespołów. Jak ujawnił w mediach społecznościowych Ekrem Konur, 23-letniego atakującego mają na oku takie drużyny jak Atletico Madryt, Villarreal oraz Sevilla. Bryan Zaragoza odżył po powrocie do La Ligi, co zaowocowało ostatnio powołaniem do reprezentacji Hiszpanii, dla której strzelił już swojego debiutanckiego gola.

Perspektywiczny skrzydłowy przeprowadził się do Bayernu Monachium w lutym 2024 roku. Urodzony w Maladze piłkarz najpierw powędrował na wypożyczenie do niemieckiego giganta, a następnie został definitywnie wykupiony z Granady. Łączna kwota tej transakcji wyniosła dokładnie 17 milionów euro. Jednakże Thomas Tuchel nie stawiał na hiszpańskiego napastnika, a Vincent Kompany nawet nie dał mu szansy się wykazać, od razu go skreślając.

Bryan Zaragoza w koszulce Bayernu Monachium rozegrał zaledwie 7 spotkań.