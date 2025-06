Real bez lidera na Juve? Xabi Alonso zdradza, co z Mbappe

Real Madryt już we wtorek zagra z Juventusem w ramach 1/8 finału Klubowych Mistrzostw Świata. Przed tym starciem na temat gry Kyliana Mbappe głos zabrał Xabi Alonso.

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Xabi Alonso nie gwarantuje gry Mbappe w meczu Real – Juventus

Real Madryt we wtorkowy wieczór zmierzy się z Juventusem. Stawką tej rywalizacji będzie awans do ćwierćfinału Klubowych Mistrzostw Świata. Królewscy powalczą o trzecie z rzędu zwycięstwo. Stara Dama z kolei chce się podnieść po kompromitującym występie z Man City (2:5). Tymczasem przed kolejną potyczką z udziałem Realu trener Xabi Alonso odniósł się między innymi do możliwości gry Kyliana Mbappe.

– Kiedy wychodzisz z grupy, każdy mecz staje się niemal finałem. Juventus to Juventus, to klub z bogatą historią w Europie. Wynik z Manchesterem City nie ma znaczenia, mają świetną drużynę i to będzie bardzo trudny mecz – mówił trener Królewskich cytowany przez Tuttosport.

Jak na razie na turnieju w Stanach Zjednoczonych nie miał okazji zagrać Kylian Mbappe. Czy reprezentant Francji zagra przeciwko ekipie z Serie A?

– Potrzebujemy Kyliana, to oczywiste. Chcemy, żeby wrócił jak najszybciej i w jak najlepszej formie. Mbappe jest jednym z najlepszych na świecie. Mam nadzieję, że jest gotowy. Nie mogę jednak zagwarantować, że zagra, ale jesteśmy optymistami – rzekł Xabi Alonso.

Wtorkowe starcie zacznie się o godzinie 21:00. Mecz z udziałem Realu i Juventusu odbędzie się na Hard Rock Stadium. Na trybunach rywalizację będzie mogło śledzić ponad 64 tysiące. Obie ekipy zmierzą się ze sobą po raz pierwszy od sierpnia 2023 roku. W meczu towarzyskim górą było Juve (3:1).

