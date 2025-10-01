Arda Guler rozchwytywany. Potentaci obserwują jego sytuację

Magara Press SL / Alamy Na zdjęciu: Arda Guler

Real Madryt straci Ardę Gulera? Ogromne zainteresowanie

Arda Guler wyrósł na jedną z czołowych postaci Realu Madryt na początku obecnego sezonu. Ofensywny pomocnik doskonale odnalazł się w systemie Xabiego Alonso, który odważnie stawia na młodych zawodników. Szczególnie dobrze układa się współpraca 20-letniego Turka z Kylianem Mbappe – duet ten wielokrotnie rozmontowywał defensywy rywali w La Lidze i Lidze Mistrzów. Znakomita postawa 23-krotnego reprezentanta Turcji nie mogła przejść niezauważona. Guler, cechujący się boiskową inteligencją oraz świetną techniką, uchodzi za jednego z najbardziej perspektywicznych zawodników w Europie.

Jak informuje brytyjski portal „CaughtOffside.com”, sytuację młodego Turka bacznie monitorują giganci ze Starego Kontynentu. Wśród zainteresowanych wymienia się Arsenal, Newcastle United, Tottenham Hotspur, AC Milan, Borussię Dortmund czy RB Lipsk. Każdy z tych zespołów widzi w Gulerze wzmocnienie środka pola i formacji ofensywnej. Ewentualne sprowadzenie piłkarza nie będzie jednak łatwe. Real Madryt, wicemistrz Hiszpanii, traktuje go jako kluczowy element swojego długoterminowego projektu. Klub ze stolicy kraju ma wobec niego ogromne plany i nie zamierza rozstawać się z nim w najbliższych latach.

Arda Guler przeprowadził się do ekipy Królewskich w 2023 roku i choć na początku był tylko rezerwowym, to w tym momencie jest zawodnikiem wyjściowej jedenastki. W trwającym sezonie rozegrał już 15 spotkań, w których zdobył 4 bramki oraz zaliczył 6 asyst. Kontrakt byłego piłkarza Fenerbahce Stambuł obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku, co dodatkowo zabezpiecza interesy włodarzy Realu Madryt. Aktualna wartość rynkowa mierzącego 175 centymetrów pomocnika wynosi mniej więcej 45 milionów euro, lecz eksperci nie mają wątpliwości, że przy utrzymaniu obecnej formy kwota ta wkrótce może znacząco wzrosnąć.