Inter ma ambitny cel transferowy. Rusza po gwiazdora Realu

Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu - trener Interu Mediolan

Arda Guler na celowniku Interu Mediolan

Inter Mediolan z 49 punktami na koncie pozostaje zdecydowanym liderem tabeli Serie A. Włoski gigant celuje w zdobycie scudetto, a latem planuje jeszcze bardziej wzmocnić skład, by realnie powalczyć o ewentualną obronę tytułu mistrzowskiego. Włodarze ze Stadio Giuseppe Meazza rozglądają się szczególnie za nowym pomocnikiem, ponieważ kontrakt doświadczonego Henrikha Mkhitaryana wygasa 30 czerwca 2026 roku i jego przyszłość w klubie stoi pod ogromnym znakiem zapytania.

Jak informuje w mediach społecznościowych Ekrem Konur, na celownik Interu Mediolan trafił ofensywny pomocnik Realu Madryt – Arda Guler. 20-letni Turek rzekomo jest jednym z głównych celów transferowych potentata z Półwyspu Apenińskiego, który o jego podpis będzie musiał powalczyć z angielskim Arsenalem.

Operacja nie będzie jednak łatwa, bo Real nie planuje sprzedaży swojego zawodnika, a sam piłkarz dobrze czuje się w stolicy Hiszpanii. Gdyby transakcja niespodziewanie doszła do skutku, to Arda Guler w Mediolanie mógłby rywalizować o miejsce w podstawowym składzie między innymi z Piotrem Zielińskim.

Dwudziestosześciokrotny reprezentant Turcji przeniósł się do zespołu Królewskich w 2023 roku i choć początkowo pełnił rolę rezerwowego, dziś coraz częściej występuje w wyjściowej jedenastce. W obecnym sezonie rozegrał już 30 spotkań, zdobywając 4 bramki i notując 10 asyst. Kontrakt byłego gracza Fenerbahce obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku, co mocno chroni interesy madrytczyków. Wartość rynkowa mierzącego 175 centymetrów pomocnika jest szacowana na około 90 milionów euro.