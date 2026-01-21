Nie tylko Arsenal, Manchester City i Inter. Kolejna potęga rusza po Gulera

Arda Guler jest rozchwytywany na rynku transferowym. 20-letni pomocnik w ostatnim czasie był łączony z Arsenalem, Manchesterem City oraz Interem Mediolan. Teraz do walki o jego podpis dołączyła także Chelsea - podaje strona Daily Briefing.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Arda Guler

Arda Guler na radarze Chelsea

Arda Guler rozgrywa bardzo dobry sezon i jest jedną z najjaśniejszych postaci Realu Madryt. Zaledwie 20-letni pomocnik w trwającej kampanii wystąpił już w 31 spotkaniach, w których zdobył 3 bramki oraz zanotował 11 asyst. Jego kreatywność, odwaga w grze jeden na jednego i świetny przegląd pola sprawiają, że stał się ważnym ogniwem zespołu Królewskich. Znakomita dyspozycja tureckiego playmakera oczywiście nie przechodzi bez echa na rynku transferowym.

Zainteresowanie Gulerem z miesiąca na miesiąc rośnie, a kolejne europejskie potęgi uważnie monitorują jego sytuację w Madrycie. 26-krotny reprezentant Turcji był w ostatnim czasie łączony z Arsenalem, Manchesterem City oraz Interem Mediolan. Teraz do walki o jego podpis dołączyła również Chelsea, o czym informuje brytyjski serwis „Daily Briefing”.

Sprowadzenie Ardy Gulera nie będzie jednak łatwym zadaniem. Sam zawodnik dobrze czuje się na Santiago Bernabeu, a władze Realu nie zamierzają rozstawać się z jednym ze swoich największych talentów. Klub ze stolicy Hiszpanii traktuje dwudziestolatka jako kluczowy element projektu na najbliższe lata.

Turecki gwiazdor przeniósł się do zespołu Los Blancos w 2023 roku i choć początkowo pełnił rolę rezerwowego, dziś regularnie pojawia się w wyjściowej jedenastce. Kontrakt byłego piłkarza Fenerbahce obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku, co mocno zabezpiecza interesy madrytczyków. Wartość rynkowa mierzącego 175 centymetrów pomocnika jest szacowana na około 90 milionów euro, więc ewentualny kupiec musiałby liczyć się z ogromnym wydatkiem.