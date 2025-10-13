Derby Londynu o Ardę Gulera. Gwiazdor Realu zagra w Premier League?

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Arda Guler

Arda Guler na radarach Arsenalu oraz Tottenhamu Hotspur

Arda Guler rozgrywa znakomity sezon, imponując wysoką formą zarówno w barwach Realu Madryt, jak i w koszulce reprezentacji Turcji. 20-letni pomocnik jest jednym z najlepszych zawodników młodego pokolenia w europejskim futbolu, zachwycając na boisku techniką, wizją gry oraz dojrzałością. Wychowanek Genclerbirligi Ankara nie tylko zyskał uznanie kibiców drużyny Królewskich, ale także przyciągnął uwagę największych klubów na Starym Kontynencie. Znakomita dyspozycja zdolnego Turka nie przechodzi bez echa – Arda Guler wzbudza bowiem ogromne zainteresowanie na rynku transferowym.

Jak podaje hiszpański portal „Grada 3”, ofensywny pomocnik znalazł się na radarach Arsenalu oraz Tottenhamu Hotspur. Londyńskie kluby mają zamiar stoczyć zaciętą walkę o podpis tureckiego pomocnika w najbliższych okienkach transferowych. Dla obu drużyn sprowadzenie piłkarza Realu Madryt byłoby nie tylko olbrzymim wzmocnieniem środka pola, lecz również mądrą inwestycją w przyszłość. Co ciekawe, na tym lista chętnych się nie kończy – sytuację Gulera bacznie obserwują także takie zespoły jak Newcastle United, AC Milan, Borussia Dortmund oraz RB Lipsk – co potwierdza jego rosnącą wartość rynkową.

Przeprowadzka 20-latka wydaje się jednak mało prawdopodobna. Xabi Alonso, obecny trener ekipy Los Blancos, jest w pełni zadowolony z postawy Ardy Gulera i widzi w nim centralną postać swojego zespołu na kolejne lata. 24-krotny reprezentant Turcji, który przeniósł się do drużyny Królewskich w połowie 2023 roku, w aktualnej kampanii rozegrał 16 meczów, zdobył 4 bramki oraz zaliczył 6 asyst. Pomocnik ma ważny kontrakt z Realem Madryt aż do 2029 roku, a jego obecna wartość rynkowa jest szacowana na 60 milionów euro, co czyni go jednym z najbardziej wartościowych młodych zawodników w Europie.