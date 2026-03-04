Arbeloa chce wstrząsnąć szatnią Realu. Odbył kluczowe rozmowy

08:47, 4. marca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  COPE

Real Madryt przegrał drugi ligowy mecz z rzędu. Alvaro Arbeloa chce wstrząsnąć drużyną. "COPE" informuje, że trener przeprowadził indywidualne rozmowy z kapitanami.

Alvaro Arbeloa
ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

Real musi się poprawić. Arbeloa apeluje do piłkarzy

Real Madryt chwilę temu był liderem tabeli La Ligi, a teraz traci do pierwszej Barcelony aż cztery punkty. To rezultat dwóch ostatnich porażek. W międzyczasie Królewscy wyeliminowali Benficę i awansowali do 1/8 finału Ligi Mistrzów, ale takie wyniki hiszpańskiemu gigantowi zwyczajnie nie przystoją. Wokół drużyny oraz Alvaro Arbeloi znów nie brakuje zamieszania. Obrywa się największym gwiazdom, które nie są w stanie prezentować swojego optymalnego poziomu.

Przy okazji wtorkowych zajęć w ośrodku Arbeloa zorganizował indywidualne rozmowy z czterema kapitanami Realu – Danim Carvajalem, Viniciusem Juniorem, Federico Valverde oraz Thibautem Courtoisem. Następnie dołączyła do nich cała drużyna, wraz ze sztabem szkoleniowym. Tematem rozmowy była obecna, trudna sytuacja.

Arbeloa zaapelował o pełne zaangażowanie oraz wysiłek. Ma świadomość, że sytuacja wymknęła się spod kontroli – Królewscy nie grają już w Pucharze Króla, a w finale Superpucharu Hiszpanii lepsza okazała się Barcelona. Wciąż mają szanse na trofea, ale nie są faworytami ani w wyścigu o mistrzostwo, ani o Ligę Mistrzów. W ramach 1/8 finału czeka ich zacięty dwumecz z Manchesterem City.

Reakcja zespołu jest pozytywna. Piłkarze Realu nie zamierzają się poddawać i są zdeterminowani, aby zawalczyć o względy kibiców.