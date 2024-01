Arabia Saudyjska skusi De Bruyne? Man City szykuje plan

Kevin De Bruyne wrócił do gry po kontuzji i od razu zachwycił w meczu z Newcastle United. Belg jest na radarze saudyjskich klubów, ale Man City planuje zatrzymać gwiazdę.

Źródło: The Mirror

IMAGO / Mark Cosgrove Na zdjęciu: Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne wrócił do gry po kontuzji

Belga kuszą kluby z Arabii Saudyjskiej

Manchester City chce zabezpieczyć piłkarza

Kevin De Bruyne kuszony przez saudyjskie kluby. Man City chce zatrzymać gwiazdę

Kevin De Bruyne ma za sobą ciężkie miesiące. Belg przez długi czas musiał leczyć kontuzję i nie mógł pomóc Manchesterowi City w pierwszej części sezonu. Jednak od razu po powrocie do gry w Premier League zachwycił kapitalnym występem. Pomocnik w niedawnym meczu z Newcastle United zanotował gola i asystę.

W trakcie przerwy piłkarza pojawiło się sporo pogłosek o jego ewentualnym transferze do Arabii Saudyjskiej. Tamtejsze kluby liczyły, że Manchester City będzie niechętny do przedłużenia kontraktu z Belgiem. Jednak według najnowszych informacji serwisu The Mirror sytuacja jest zupełnie inna.

Władze klubu z Etihad Stadium są zachwycone powrotem Kevina De Bruyne i mają zamiar zabezpieczyć jego przyszłość, oferując mu nowy kontrakt. Obecna umowa gwiazdy wygasa w 2025 roku.