Antonio Rudiger otrzymał ofertę. Szykuje się głośny transfer

Antonio Rudiger ma ważny kontrakt z Realem Madryt do końca bieżącego sezonu. Portal Fichajes.net informuje, że kluby z Arabii Saudyjskiej wkrótce ruszą po niemieckiego obrońcę.

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Antonio Rudiger

Kluby z Arabii Saudyjskiej polują na Antonio Rudigera

Antonio Rudiger znajduje się w ostatnim roku kontraktu z Realem Madryt. Na ten moment nie toczą się żadne negocjacje w sprawie jego przedłużenia. Niemiecki obrońca skupia się obecnie na powrocie do pełnej sprawności po kontuzji uda, której doznał na początku sezonu. Uraz wykluczył doświadczonego zawodnika z gry do grudnia.

Według portalu Fichajes.net, Królewscy nie planują przedłużenia umowy Rudigera. Decyzja w tej sprawie jest już podjęta, a kolejna kontuzja zawodnika dodatkowo sprawia, że klub nie zamierza jej zmieniać. Obecnie najbardziej prawdopodobnym scenariuszem wydaje się odejście Niemca po zakończeniu obecnej kampanii.

Okazuje się, że zespoły z Arabii Saudyjskiej wykazują duże zainteresowanie 81-krotnym reprezentantem Niemiec. Kluby z Bliskiego Wschodu dążą do podniesienia poziomu rywalizacji w lidze poprzez pozyskanie znanych zawodników światowego formatu. Rudiger może liczyć na lukratywny kontrakt już w przyszłym roku. W tym momencie priorytetem obrońcy jest pełne wyleczenie kontuzji i powrót na boisko w pełnej dyspozycji.

Rudiger trafił na Santiago Bernabeu w 2022 roku z Chelsea bez kwoty odstępnego. W barwach Los Blancos rozegrał dotychczas 157 meczów i zdobył siedem bramek. Jego doświadczenie i wysoka forma sprawiają, że pozostaje atrakcyjnym celem dla wielu klubów, mimo problemów zdrowotnych w ostatnich miesiącach.