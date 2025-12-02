Tottenham rusza po gwiazdora. Musi pokonać dużą konkurencję

Tottenham Hotspur jest poważnie zainteresowany sprowadzeniem Antoine'a Semenyo. Koguty zdają sobie sprawę, że będą musiały pokonać ogromną konkurencję w walce o pozyskanie skrzydłowego AFC Bournemouth - donosi portal TEAMtalk.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Thomas Frank - trener Tottenhamu Hotspur

Antoine Semenyo priorytetem Tottenhamu Hotspur

Antoine Semenyo niemal na pewno zmieni otoczenie już nadchodzącej zimy lub najbliższego lata. Skrzydłowy AFC Bournemouth wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku transferowym i może przebierać w ofertach. Jednym z klubów mających chrapkę na sprowadzenie 25-letniego Ghańczyka jest Tottenham Hotspur – poinformował we wtorkowe popołudnie brytyjski portal „TEAMtalk”.

Zdaniem wspomnianego serwisu, Koguty są zdeterminowane, aby pozyskać Semenyo, choć mają świadomość, że będą musiały pokonać ogromną konkurencję w postaci Liverpoolu, Arsenalu, Manchesteru City oraz Manchesteru United.

Tottenham nie chce powtórki z rozrywki, kiedy pomimo wielotygodniowych starań przegrał rywalizację o podpis Eberechiego Eze. Przypomnijmy, że 27-letni Anglik ostatecznie wylądował u rywala zza miedzy z północnego Londynu.

Antoine Semenyo z powodzeniem występuje w barwach zespołu The Cherries od stycznia 2023 roku, gdy trafił na Dean Court za 10 milionów euro z Bristol City. W trwającym sezonie gwiazdor Bournemouth rozegrał 13 meczów, zdobył 6 bramek i zaliczył 3 asysty. Według strony „Transfermarkt”, aktualna wartość rynkowa piłkarza wynosi około 55 milionów euro, ale jego klauzula odstępnego opiewa na 74 miliony euro (65 milionów funtów).