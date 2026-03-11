Antoine Griezmann zabrał głos w sprawie przyszłości. Wszystko jasne

Antoine Griezmann dokończy obecny sezon w Atletico Madryt. - Jestem tutaj bardzo szczęśliwy i liczę na wygranie trofeów - mówi Francuz, cytowany przez Fabrizio Romano.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Antoine Griezmann

Orlando City musi poczekać. Griezmann zostanie w Atletico Madryt

Antoine Griezmann jest w ostatnich tygodniach poważnie łączony z przeprowadzką do Orlando City. Zimowe okno transferowe w Stanach Zjednoczonych rozpoczęło się 26 stycznia i potrwa do 26 marca, dlatego ewentualna zmiana klubu mogłaby zostać sfinalizowana jeszcze teraz. Media spekulowały, że doświadczony napastnik może spróbować nowego wyzwania w MLS. Na razie jednak taki scenariusz nie dojdzie do skutku, ponieważ sam zawodnik potwierdził, że nie planuje opuszczać Atletico Madryt w najbliższym czasie.

34-letni piłkarz odniósł się do swojej przyszłości po spotkaniu Atletico Madryt z Tottenhamem Hotspur (5:2) w ramach 1/8 finału Ligi Mistrzów. – Jestem tutaj bardzo szczęśliwy i świetnie się bawię. Chcemy dotrzeć do finału Ligi Mistrzów i wygrać Puchar Króla. Aktualnie marzę o wygraniu kolejnych trofeów z naszym klubem – powiedział Francuz, cytowany przez Fabrizio Romano.

Wszystko wskazuje więc na to, że Griezmann pozostanie na Estadio Metropolitano przynajmniej do końca sezonu. Jego ewentualny transfer do MLS może zostać sfinalizowany latem.

Doświadczony snajper uchodzi za jednego z najwybitniejszych piłkarzy swojego pokolenia. Z reprezentacją Francji zdobył mistrzostwo świata w 2018 roku oraz wicemistrzostwo Europy dwa lata wcześniej. W barwach Atletico triumfował w Lidze Europy oraz po Superpucharze Europy. Jest także najlepszym strzelcem w historii madryckiego klubu, zdobywając aż 211 bramek dla zespołu Los Colchoneros i zapisując się na stałe w jego historii.