Pomocnik odrzucił Manchester United. Chce grać w Realu Madryt

Angelo Stiller od jakiegoś czasu wzbudza zainteresowanie Manchesteru United. 24-letni pomocnik wolałby jednak przeprowadzić się do Realu Madryt - czytamy na hiszpańskiej stronie internetowej Defensa Central.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Angelo Stiller chętny na przeprowadzkę do Realu Madryt

Angelo Stiller jest dziś jednym z najbardziej obiecujących pomocników w całej Bundeslidze. 24-letni Niemiec od kilku sezonów imponuje swoją postawą na tamtejszych boiskach, regularnie wyróżniając się inteligencją w rozegraniu i pracą w defensywie. Nic więc dziwnego, że rozwój gwiazdy Stuttgartu nie przechodzi bez uwagi największych europejskich klubów. W ostatnich miesiącach Stiller był łączony przede wszystkim z Realem Madryt oraz Manchesterem United, którzy poszukują wzmocnień w środku pola.

Jak poinformował hiszpański serwis „Defensa Central”, sam piłkarz miałby jednak preferować przenosiny na Santiago Bernabeu. Pięciokrotny reprezentant Niemiec najchętniej widziałby siebie w drużynie Królewskich, gdzie mógłby kontynuować rozwój u boku światowych gwiazd.

Aczkolwiek trudno powiedzieć, czy Real Madryt ostatecznie złoży za niego ofertę, ponieważ stołeczny klub analizuje kilka innych nazwisk na tę pozycję. Manchester United był gotów podjąć konkretne działania już w poprzednim letnim oknie transferowym, lecz negocjacje nie przyniosły przełomu.

Angelo Stiller z powodzeniem występuje w barwach ekipy Die Roten od sierpnia 2023 roku, kiedy przeniósł się na MHPArenę za 5,5 miliona euro z TSG 1899 Hoffenheim. 24-latek rozegrał dotychczas 98 meczów dla Stuttgartu, zdobywając 6 bramek i notując 22 asysty, co czyni go jednym z liderów zespołu. Portal „Transfermarkt” wycenia go obecnie na 45 milionów euro, a kontrakt defensywnego pomocnika obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku.