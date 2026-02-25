Liverpool chce gwiazdora Juventusu. To byłoby głośne wzmocnienie

10:47, 25. lutego 2026 19:54, 25. lutego 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  CaughtOffside.com

Liverpool szuka na rynku nowego lewego obrońcy. Uwagę mistrzów Premier League przykuł Andrea Cambiaso z Juventusu - donosi brytyjski serwis CaughtOffside.com.

Arne Slot
Obserwuj nas w
Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Andrea Cambiaso łączony z Liverpoolem

Liverpool podczas zbliżającego się wielkimi krokami letniego okienka transferowego prawdopodobnie będzie dążył do zakontraktowania nowego lewego obrońcy. Ma to związek z wygasającą umową Andy’ego Robertsona, która obowiązuje tylko do 30 czerwca 2026 roku i najpewniej nie zostanie przedłużona. Szkocki wahadłowy przez lata był ważnym punktem zespołu, jednak władze klubu myślą już o przyszłości. Mistrzowie Premier League rozpoczęli więc poszukiwania następcy 31-latka, który zagwarantuje odpowiednią jakość.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź

Jak poinformował w środowe popołudnie brytyjski serwis „CaughtOffside.com”, jednym z kandydatów do przeprowadzki na Anfield Road jest Andrea Cambiaso z Juventusu. 26-letni Włoch uchodzi za jednego z czołowych bocznych defensorów w Europie. Jego atutem jest wszechstronność – może bowiem występować także jako lewy pomocnik lub skrzydłowy.

Trener ekipy The Reds – Arne Slot – ceni jego elastyczność taktyczną. Liverpool będzie jednak musiał rywalizować o podpis piłkarza z Manchesterem City oraz Realem Madryt.

Cambiaso trafił do Juventusu w 2022 roku, przenosząc się na Allianz Stadium za 15 milionów euro z Genoi, gdzie stawiał pierwsze piłkarskie kroki. Sezon 2022/2023 spędził na wypożyczeniu w Bolonii, po czym wywalczył sobie miejsce w podstawowym składzie drużyny Starej Damy. W aktualnej kampanii rozegrał 35 meczów, strzelił dwa gole i zanotował cztery asysty. Portal „Transfermarkt” wycenia go na około 30 milionów euro.