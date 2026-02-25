Liverpool chce gwiazdora Juventusu. To byłoby głośne wzmocnienie

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Andrea Cambiaso łączony z Liverpoolem

Liverpool podczas zbliżającego się wielkimi krokami letniego okienka transferowego prawdopodobnie będzie dążył do zakontraktowania nowego lewego obrońcy. Ma to związek z wygasającą umową Andy’ego Robertsona, która obowiązuje tylko do 30 czerwca 2026 roku i najpewniej nie zostanie przedłużona. Szkocki wahadłowy przez lata był ważnym punktem zespołu, jednak władze klubu myślą już o przyszłości. Mistrzowie Premier League rozpoczęli więc poszukiwania następcy 31-latka, który zagwarantuje odpowiednią jakość.

Jak poinformował w środowe popołudnie brytyjski serwis „CaughtOffside.com”, jednym z kandydatów do przeprowadzki na Anfield Road jest Andrea Cambiaso z Juventusu. 26-letni Włoch uchodzi za jednego z czołowych bocznych defensorów w Europie. Jego atutem jest wszechstronność – może bowiem występować także jako lewy pomocnik lub skrzydłowy.

Trener ekipy The Reds – Arne Slot – ceni jego elastyczność taktyczną. Liverpool będzie jednak musiał rywalizować o podpis piłkarza z Manchesterem City oraz Realem Madryt.

Cambiaso trafił do Juventusu w 2022 roku, przenosząc się na Allianz Stadium za 15 milionów euro z Genoi, gdzie stawiał pierwsze piłkarskie kroki. Sezon 2022/2023 spędził na wypożyczeniu w Bolonii, po czym wywalczył sobie miejsce w podstawowym składzie drużyny Starej Damy. W aktualnej kampanii rozegrał 35 meczów, strzelił dwa gole i zanotował cztery asysty. Portal „Transfermarkt” wycenia go na około 30 milionów euro.