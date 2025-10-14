Ancelotti wprost o Realu Madryt. „To jest moje marzenie”

Davide Ancelotti w przeszłości pracował u boku ojca w roli asystenta. Teraz spełnia się w roli pierwszego trenera Botafogo. Syn legendarnego szkoleniowca nie ukrywa, że marzy o pracy w Realu Madryt.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Carlo i Davide Ancelotti

Davide Ancelotti marzy o byciu trenerem Realu Madryt

Carlo Ancelotti bez wątpienia jest jednym z najlepszych trenerów w historii Realu Madryt. Włoski szkoleniowiec podczas dwóch kadencji w klubie wygrał wszystko, co mógł. Trzykrotnie sięgnął po triumf w Lidze Mistrzów i Superpucharze UEFA, dwukrotnie wygrał rozgrywki La Liga, Puchar Króla, Superpuchar Hiszpanii i Klubowe Mistrzostwa Świata, dokładając do tego Puchar Interkontynentalny.

Podczas dwóch pobytów w Madrycie za każdym razem w sztabie był jego syn – Davide Ancelotti. W latach 2013-2015 odpowiadał za przygotowanie fizyczne. Z kolei w latach 2021-2025 pełnił rolę asystenta. Podobnie jak ojciec w czerwcu wyjechał do Brazylii.

Na początku przez krótki czas pomagał mu w pracy z reprezentacją Brazylii. Natomiast na początku lipca bieżącego roku zdecydował się rozpocząć pracę na własny rachunek, podpisując kontrakt z Botafogo. 36-latek nie ukrywa jednak, że jego marzeniem jest praca w Realu.

🚨 Davide Ancelotti: "My dream is to become a Real Madrid coach." pic.twitter.com/Wo5VfqV2Y4 — Madrid Universal (@MadridUniversal) October 14, 2025

– Oczywiście, to jest moje marzenie. Kto nie chciałby trenować Realu Madryt? Tak, jak Xabi Alonso prawdopodobnie marzył o powrocie pewnego dnia, tak samo wielu innych. To marzenie z pewnością istnieje – powiedział Davide Ancelotti w rozmowie z dziennikiem Marca.

Ancelotti w roli pierwszego trenera prowadził drużynę Botafogo jak dotąd w 22 meczach. Jego bilans to 10 zwycięstw, 5 remisów i 7 porażek. Na ten moment zajmują 5. miejsce w tabeli z dorobkiem 43 punktów.